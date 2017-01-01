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Неожиданно удачно: Народные мастера "колхозно" срастили три авто в одно

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Судя по знакам, авто ездит в Черниговской области.
По сравнению с родным "шестьдесят девятым" явно улучшилась обзорность
По сравнению с родным "шестьдесят девятым" явно улучшилась обзорность
autocentre.ua

Фото необычно оригинального и практичного “колхозного“ тюнинга ГАЗ-69 опубликовали в Сети. 

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Здесь объединили ГАЗ-69 и ГАЗ-53 с “Нивой“ ВАЗ-2121. Такая комбинация разных автомобилей вполне реальна и даже ездит по дорогам общего пользования.

Судя по знакам, авто ездит в Черниговской области. Кабина от 53-го неплохо смотрится на “плечах“ 69-го. А за ней удачно примостилась и задняя часть кузова от “Нивы“.

В этом самодельном творении, по сравнению с родным “шестьдесят девятым“ явно улучшилась обзорность, так лобовое стекло стало панорамным и цельным.

Здесь объединили ГАЗ-69 и ГАЗ-53 с
Здесь объединили ГАЗ-69 и ГАЗ-53 с "Нивой" ВАЗ-2121
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что старенький ГАЗ 21 Волга оборудовали “начинкой“ седана Toyota Cresta.

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Теги: тюнинг, интересный тюнинг, колхозный тюнинг
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