Неожиданно удачно: Народные мастера "колхозно" срастили три авто в одно
Судя по знакам, авто ездит в Черниговской области.
Фото необычно оригинального и практичного “колхозного“ тюнинга ГАЗ-69 опубликовали в Сети.
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Здесь объединили ГАЗ-69 и ГАЗ-53 с “Нивой“ ВАЗ-2121. Такая комбинация разных автомобилей вполне реальна и даже ездит по дорогам общего пользования.
Судя по знакам, авто ездит в Черниговской области. Кабина от 53-го неплохо смотрится на “плечах“ 69-го. А за ней удачно примостилась и задняя часть кузова от “Нивы“.
В этом самодельном творении, по сравнению с родным “шестьдесят девятым“ явно улучшилась обзорность, так лобовое стекло стало панорамным и цельным.
Ранее сообщалось, что старенький ГАЗ 21 Волга оборудовали “начинкой“ седана Toyota Cresta.
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