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Почему старая "копейка" продается в Сети за 25 тысяч долларов

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В Литве автомобилист продает уникальные “Жигули“ для участия в кольцевых заездах.
Почему старая "копейка" продается в Сети за 25 тысяч долларов
© auto.24tv.ua
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Почему старая "копейка" продается в Сети за 25 тысяч долларов
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Все больше уникальных советских автомобилей продают в Сети по необычно высоким ценам. Почему стоит внимательнее присматриваться к стареньким ретроавто сообщает Авто24.

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В Литве автомобилист продает уникальные “Жигули“ для участия в кольцевых заездах. Стоимость машины - немаленькие 24 229 долларов.

Хотя стоит признать, что от ВАЗ-2101 здесь мало что осталось. Модель максимально занижена и облегчена, добавлен комплект пластиковых расширителей арок, массивный спойлер и модернизированный передний бампер.

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Также появились 17-дюймовые низкопрофильные диски с гоночными шинами. Под капотом установлена 2-литровая “турбочетверка“ от легендарной Lancia Delta Integrale на 400 л.с.

Ранее сообщалось, как поедет авто с прозрачными дисками и эпоксидной смолы.

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Теги: ВАЗ-2101, Жигули, Литва, интересные авто, ретроавто
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