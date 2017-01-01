Легендарный городской автобус Ikarus 260 поставили на рельсы - видео

В итоге получилось очень оригинальное и многофункциональное транспортное средство.

Неизвестно, каких именно пассажиров перевозил этот необычный автобус и по каким маршрутом Скриншот видео

Эти желтые автобусы Ikarus 260 знакомы многим жителям постсоветского пространства. Но вот железнодорожную версию автобуса видели не все. Автобус поставили на рельсы венгерские умельцы еще в 1994 году.

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В итоге получилось очень оригинальное и многофункциональное транспортное средство. Самое главное отличие рельсового Ikarus 260 - специальные колеса для ж/д полотна. Одно время они даже были закрыты стильными щитками, окрашенными в цвет кузова.

Неизвестно, каких именно пассажиров перевозил этот необычный автобус и по каким маршрутом. Но идея, нужно признать, довольно интересная.

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