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Видео с спорткаром украинского спортсмена становится популярным в Сети

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Автомобиль Nissan GT-R оснащен пакетом тюнинга AMS ALPHA12, который поднимает мощность японского спорткара до 1100 лошадиных сил.
К тому же автомобиль имеет очень яркий необычный вид
К тому же автомобиль имеет очень яркий необычный вид
Скриншот видео

В Сети становится популярным COUB видео с крутым спорткаром Nissan GT-R The Dog. Выяснилось, что автомобиль принадлежит лучшей теннисной ракетке Украины Александру Долгополову. Об этом сообщает Авто24.

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В полном видео на youtube можно узнать больше об авто и послушать интервью его владельца. Автомобиль Nissan GT-R оснащен пакетом тюнинга AMS ALPHA12, который поднимает мощность японского спорткара до 1100 лошадиных сил и делает его одним из самых мощных GT-R в мире.

К тому же автомобиль имеет очень яркий необычный вид. Кстати, The Dog - прозвище самого Долгополова.

Ранее сообщалось, что уличный художник разрисовал крутой Rolls-Royce Phantom.

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Теги: Nissan GT-R, Александр Долгополов, звезды
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