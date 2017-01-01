Видео с спорткаром украинского спортсмена становится популярным в Сети

Автомобиль Nissan GT-R оснащен пакетом тюнинга AMS ALPHA12, который поднимает мощность японского спорткара до 1100 лошадиных сил.

К тому же автомобиль имеет очень яркий необычный вид Скриншот видео

В Сети становится популярным COUB видео с крутым спорткаром Nissan GT-R The Dog. Выяснилось, что автомобиль принадлежит лучшей теннисной ракетке Украины Александру Долгополову. Об этом сообщает Авто24.

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В полном видео на youtube можно узнать больше об авто и послушать интервью его владельца. Автомобиль Nissan GT-R оснащен пакетом тюнинга AMS ALPHA12, который поднимает мощность японского спорткара до 1100 лошадиных сил и делает его одним из самых мощных GT-R в мире.

К тому же автомобиль имеет очень яркий необычный вид. Кстати, The Dog - прозвище самого Долгополова.

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