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Уличный художник разрисовал крутой Rolls-Royce Phantom

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Автором этого дизайна стал американский уличный художник Брэдли Теодор.
Уличный художник разрисовал крутой Rolls-Royce Phantom
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Уличный художник разрисовал крутой Rolls-Royce Phantom
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Следующая новость заставит некоторых автомобилистов схватиться за голову, а других молча позавидовать. В ОАЭ сфотографировали крутой Rolls-Royce Phantom, с неоднозначной “рисовкой“ на кузове в стиле “стрит-арт“.

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Кому принадлежит автомобиль - неизвестно. А вот автором этого дизайна стал американский уличный художник Брэдли Теодор.

Как говорится в сообщении компании Abu Dhabi Motors, “Теодор потряс мир современного искусства этим впечатляющим сочетанием цветов, своей страстью к моде и индивидуальностью. Вот что происходит, когда искусство и роскошь объединяются в одном месте“.

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Одно можно сказать наверняка. Кататься на лимузине Rolls-Royce - конечно, круто. А вот относиться к нему настолько легко, чтобы дать его разрисовать уличному художнику - это другой уровень крутости. 

Ранее сообщалось, что на аукционе продают уникальный 65-летний летающий автомобиль.

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Теги: Rolls-Royce Phantom, ОАЭ, интересные авто
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