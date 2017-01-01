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Легендарный Porsche 935 K3 переделали в крутой электрокар

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Кузов в точности повторяет дизайн победителя Ле-Мана Porsche 935 K3.
Легендарный Porsche 935 K3 переделали в крутой электрокар
Скриншот Youtube

Еще одна интересная переработка крутого спорткара. В этот раз Porsche 935 K3 1979 года переделали в электрокар. Об этом сообщает Автоцентр.

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Учитывая, что этот автомобиль очень редкий и очень ценится коллекционерами (стартовая цена обычно не менее 500 000 долларов), конечно же это не оригинал, а очень хорошая копия.

Кузов в точности повторяет дизайн победителя Ле-Мана Porsche 935 K3. Следует отметить, что электромобиль Порше 935 столь же быстрый, как и его легендарный прообраз.

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Электромоторы суммарно развивают 636 л. с., да и весит купе немного, ведь установлены две компактные батареи суммарной емкостью 32 кВт∙ч.

Ранее сообщалось, что в Москве засняли интересную копию пикапа Tesla Cybertruck.

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Теги: Porsche 935 K3, тюнинг, электрокар
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