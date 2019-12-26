Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сети опубликовали фото смешного гибрида Нивы и Mercedes G-Class

Комментариев: 1
Также обращают на себя внимание характерные расширители колесных арок в духе Гелика.
Тюнинг Нивы затронул в первую очередь переднюю часть
Тюнинг Нивы затронул в первую очередь переднюю часть
autocentre.ua

В Сети появилось забавное фото копии Гелендваген АМГ на основе Нивы. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: УАЗ Буханка получит новую необычную версию для вылазок на природу

На кадре запечатлен ВАЗ-2121 на номерах Армении, немного нелепо превращенный в Mercedes G-Class. Тюнинг Нивы затронул в первую очередь переднюю часть.

Угловатые крылья, массивный бампер и выпуклый капот явно создавались под вдохновением от Гелендвагена, причем в AMG-версии. Также обращают на себя внимание характерные расширители колесных арок в духе Гелика.

Ранее сообщалось, что культовый DeLorean из “Назад в будущее“ превратили в крутой электрокар с автопилотом.

Поделись:
Теги: Нива, Mercedes G-Class, смешной тюнинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
MykRom    02.01.2020, 14:19
Оценка:  0
MykRom
Нормально.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь