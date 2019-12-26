В Сети опубликовали фото смешного гибрида Нивы и Mercedes G-Class

Также обращают на себя внимание характерные расширители колесных арок в духе Гелика.

В Сети появилось забавное фото копии Гелендваген АМГ на основе Нивы. Об этом сообщает Автоцентр.

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На кадре запечатлен ВАЗ-2121 на номерах Армении, немного нелепо превращенный в Mercedes G-Class. Тюнинг Нивы затронул в первую очередь переднюю часть.

Угловатые крылья, массивный бампер и выпуклый капот явно создавались под вдохновением от Гелендвагена, причем в AMG-версии. Также обращают на себя внимание характерные расширители колесных арок в духе Гелика.

Ранее сообщалось, что культовый DeLorean из “Назад в будущее“ превратили в крутой электрокар с автопилотом.