Чтобы прокачать VW Golf первого поколения канадец потратил 140 тысяч долларов

Были установлены обновления от подогрева сидений до установки цифровой приборной панели, а силовой агрегат он заказал у производителя двигателей.

Известно, что армия поклонников Volkswagen Golf многочисленна и разбросана по всем континентам. История канадца, который потратил 12 000 часов и огромную сумму денег на то, чтобы восстановить Golf GTI первого поколения, заслуживает внимания, сообщает Авто24.

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Дерек Спратт в 1982 году, будучи 21 - летним студентом, приобрел Volkswagen Golf Mk1 GTI и совершил на нем поездку со своей женой из Онтарио в Сан - Франциско. Позже он свой автомобиль продал, но в душе осталась привязанность к VW Golf.

В 2011 году он купил такую же модель для собственноручного восстановления. Работа заняла 7 лет. Он перебрал весь автомобиль. Установил обновления от подогрева сидений до установки цифровой приборной панели. Силовой агрегат он заказал у производителя моторов. Теперь в машине гораздо более мощный атмосферный двигатель мощностью 220 л.с.

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Тем не менее заботливо восстановленный автомобиль сейчас Дереку Спратту не принадлежит. Он продал его в прошлом месяце паре из Ванкувера за небольшую сумму. Но с одним условием - что время от времени он сможет брать свое детище для поездок, выставок или настройки.

Сейчас у него появилась новая страсть - он хочет электрифицировать VW Beetle 1961 года.

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