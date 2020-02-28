Чтобы прокачать VW Golf первого поколения канадец потратил 140 тысяч долларов
Известно, что армия поклонников Volkswagen Golf многочисленна и разбросана по всем континентам. История канадца, который потратил 12 000 часов и огромную сумму денег на то, чтобы восстановить Golf GTI первого поколения, заслуживает внимания, сообщает Авто24.
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Дерек Спратт в 1982 году, будучи 21 - летним студентом, приобрел Volkswagen Golf Mk1 GTI и совершил на нем поездку со своей женой из Онтарио в Сан - Франциско. Позже он свой автомобиль продал, но в душе осталась привязанность к VW Golf.
В 2011 году он купил такую же модель для собственноручного восстановления. Работа заняла 7 лет. Он перебрал весь автомобиль. Установил обновления от подогрева сидений до установки цифровой приборной панели. Силовой агрегат он заказал у производителя моторов. Теперь в машине гораздо более мощный атмосферный двигатель мощностью 220 л.с.
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Тем не менее заботливо восстановленный автомобиль сейчас Дереку Спратту не принадлежит. Он продал его в прошлом месяце паре из Ванкувера за небольшую сумму. Но с одним условием - что время от времени он сможет брать свое детище для поездок, выставок или настройки.
Сейчас у него появилась новая страсть - он хочет электрифицировать VW Beetle 1961 года.
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Полная версия правил
Сидухи с подогревом, панель приборов и двигатель?
Компания брабус прокачивает за меньшие деньги гелентвагены.
Наверное в стоимость прокачки вошло и оренда ангара где хранил авто 7 лет))