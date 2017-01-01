Серийный номер 43: В "капсуле времени" нашли легендарный Mercedes 300SL Gullwing

Этот экземпляр датирован первым годом выпуска и имеет 43-й номер, что делает его супер редким и дорогим.

Об очередной очень редкой “капсуле времени“ сообщает Автоцентр. В заброшенном гараже нашли уникальный Mercedes 300SL Gullwing.

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Роскошный автомобиль выпускали с 1954 по 1963 годы. Этот экземпляр датирован первым годом выпуска и имеет 43-й номер, что делает его супер редким и дорогим.

К тому же в нем все сохранилось оригинальным - от самых мелких деталей и двигателя (3.0 л., 215 л.с.) до кожаного салона и даже шин.

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Интересно, что авто хотели перекрасить, но довести эту процедуру до конца не успели. Этому экземпляру понадобится серьезное восстановление.

А пока машину представят на выставке в том виде, в котором ее нашли. А рядом поставят Mercedes 300SL Gullwing с 44-м номером.

Ранее сообщалось, что в “капсуле времени“ во Франции обнаружили три роскошных довоенных Bugatti.