Блогер собрал Cybertruck на базе старого микроавтобуса: Видео
Украинский блогер из Полтавы создал копию пикапа компании Тесла на базе подержанного микроавтобуса, сообщает Авто24.
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Блогер подробно описал работу на своем канале Kramer TV в Youtube.
В качестве базиса был выбран Citroen С25, так как он близок к Tesla Cybertruck по размерам. От этого автомобиля взяли только ходовую часть и платформу.
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Колесную базу увеличили на метр, для чего перерезали машину пополам и вставили раму. На сварку рамы пошло 170 метров металлического профиля. На обшивку взяли оцинкованную листовую сталь.
Осталось только его покрасить, оборудовать салон, вставить окна и подсветку. Очевидно, это уже появится в следующей серии блогера.
Ранее сообщалось, что по Киеву проехал Cybertruck Tesla или его очень близкая копия: Фото.
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