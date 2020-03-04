В Украине редкий седан Bugatti собственной сборки продают за 19 999 долларов

В Полтаве предлагают приобрести редкую копию суперкара.

В Украине выставили на продажу копию автомобиля Bugatti Veyron, сообщает topgir.

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В Полтаве предлагают приобрести редкую копию суперкара Bugatti. Хотя его и классифицируют как Veyron, это авто по многим деталям скорее напоминает концепт - кар Bugatti 16C Galibier 2009 года.

Концепт характеризовался замечательными техническими и стилистическими решениями. 16C был оснащен 16 - цилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Первоначально предполагалось, что 16C Galibier будет серийно выпускаться под названием Royal в период с 2014 года. А один экземпляр этой модели будет стоить 1 миллион евро. Однако со временем эти планы отменили. Во многом из - за возникшего дизельного скандала. От проекта Galibier вынужденно отказались в пользу Bugatti Veyron.

Данное авто является хорошо выполненной копией. Пробив по номерам, удалось уточнить, что за основу был взят Chery Elara 2007 года. Автомобиль оснащен 2,0 литровым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач. За копию Bugatti хотят получить 19 999 долларов.

Ранее сообщалось, что Bugatti Centodieci 2020 удивил мотором на своей презентации.