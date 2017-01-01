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Bugatti Centodieci 2020 удивил мотором на своей презентации

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Скорее всего на автошоу показали предсерийный прототип без двигателя W16.
Первое, что может удивить зрителей - то, насколько беззвучно передвигался автомобиль
Первое, что может удивить зрителей - то, насколько беззвучно передвигался автомобиль
Скриншот видео

На авто-шоу Zoute Grand Prix Concours d’Elegance в Бельгии представили новый Bugatti Centodieci 2020. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Первое, что может удивить зрителей - то, насколько беззвучно передвигался автомобиль, учитывая, что купе Бугатти оснащено 8,0-литровым W16 квад-турбо мощностью 1600 л. с. Он просто не может быть тихим.

Скорее всего на автошоу показали предсерийный прототип без двигателя W16, а с небольшим электромотором, чтобы он мог хоть как-то ездить. Серийные же авто появятся в 2020 году: их будет всего 10 по цене в $8,9 миллиона.

Ранее сообщалось, что “ноздри“ нового BMW шокировали своими размерами.

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Теги: Bugatti Centodieci 2020, новинки, презентация
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