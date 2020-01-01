Украинский изобретатель построил необычный вездеход на гусеницах: видео

Машина может преодолевать сугробы до 1,5 метра.

Украинские мастера не перестают удивлять самодельными проектами. Так, недавно, украинец показал уникальный вездеход, который способен объезжать сугробы в 1,5 метра

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Необычное транспортное средство построил житель Тернопольской области. Всего на разработку и создание автомобиля ушло 2,5 года. После снегопадов в этом году, конструктор наконец-то смог протестировать свое детище.

Про уникальное транспортное средство рассказали в сюжете на телеканале ТСН.

Изобретатель из Зборова рассказал, что вездеход он сделал из кабины от польского “Жука“, а также запчастей от “Москвича“.

Коробка, двигатель и мосты – все от автомобиля Москвич. Чтобы сделать гусеницы, изобретатель просто обтянул восемь колес “Москвича“ с каждой стороны одним большим куском резины.

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В передней части необычного вездехода есть «нож», который может разрезать снежные заносы. При этом вход в салон сделан сзади – на случай сильного снегопада.

“Когда много снега, решетка подымается и человек может пройти в салон“, - рассказал изобретатель.

Мужчине сейчас 59 лет и всю свою жизнь он занимался изготовлением самодельных тракторов, мотоблоков и прицепов.

Также мы рассказывали о том, что украинскую Таврию поставили на гусеницы.