С 1 июля в Украине обновляют правила техосмотра: важные детали

С 1 июля в Украине начинают действовать обновлённые требования к обязательному техническому осмотру автомобилей.

С 1 июля в Украине начинают действовать обновлённые требования к обязательному техническому осмотру автомобилей. Главным нововведением является введение обязательной видеофиксации процесса осмотра. Каждый пункт техосмотра, имеющий сертификат, обязан установить минимум две камеры: одна — для общего обзора рабочей площадки, другая — для детальной съёмки каждого этапа проверки.

Об этом пресс-службе МВД рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра Павел Сорока.

Видеозаписи автоматически будут передаваться на единый сервер для хранения, что исключает возможность подделки результатов или выдачи недостоверных документов. Записи должны соответствовать строгим требованиям: непрерывное видео, а автомобиль на кадрах занимает не менее 70% площади.

За несоблюдение новых правил с июля на пункты техосмотра будут накладываться штрафы до 1400 гривен. Кроме того, результаты осмотра, проведённого с нарушениями, автоматически аннулируются.

В Министерстве внутренних дел подчёркивают, что нововведения сделают процедуру более прозрачной и помогут снизить коррупцию в этой сфере. Ведомство также поддерживает идею возвращения обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей, что соответствует требованиям Евросоюза — региона, к интеграции с которым стремится Украина, где техосмотр давно является обязательной процедурой для всего транспорта.

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