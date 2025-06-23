Правда об электромобилях: пять мифов, в которые пора перестать верить

Электромобили — это не просто модный тренд, а реальный способ сократить расходы на топливо и обслуживание.

Электромобили уверенно завоёвывают украинские дороги, и всё больше водителей рассматривают их как реальную альтернативу машинам с двигателем внутреннего сгорания. Однако, несмотря на рост популярности, вокруг электрокаров всё ещё существует множество мифов, которые отпугивают потенциальных владельцев. Разберём пять самых распространённых заблуждений об электромобилях — и почему пора оставить их в прошлом.

Об этом сообщает bigmir.net.

Миф №1: электрокар — это сплошные технические проблемы

Многие уверены, что обслуживание электромобиля — это сложно и дорого. На самом деле большинство систем в таких авто не требует частого вмешательства. В них нет масла, которое нужно регулярно менять, нет классической коробки передач, свечей зажигания или ремня ГРМ. К тому же всё больше сервисных центров предлагают квалифицированное обслуживание электрокаров. А затраты на техобслуживание часто оказываются ниже, чем у бензиновых или дизельных автомобилей.

Миф №2: аккумулятор «умирает» через несколько лет

Страх, что батареи хватит лишь на 50–60 тысяч километров, сильно преувеличен. Современные литий-ионные аккумуляторы оснащены сложными системами терморегулирования, которые защищают элементы питания от износа. На практике первые признаки деградации появляются не раньше 100 тысяч км пробега. А при надлежащем уходе батарея может служить более 10 лет. Некоторые производители, такие как Tesla или Nissan, заявляют о сроке службы своих аккумуляторов до 20 лет.

Миф №3: зарядка — это очень долго

У многих до сих пор есть стереотип, что электромобиль нужно заряжать целые сутки. На самом деле всё зависит от типа зарядного устройства. Обычная бытовая розетка действительно заряжает медленно, но современные настенные станции сокращают это время вдвое. А быстрые зарядки, расположенные в городах и вдоль трасс, позволяют получить до 100 км пробега за 20–30 минут. Кроме того, электромобили удобно заряжать ночью, когда нагрузка на сеть минимальна, а тарифы — ниже.

Миф №4: электромобиль не подходит для дальних поездок

Ещё один распространённый страх — ограниченный запас хода. Однако современные модели способны проезжать 400–600 км на одной зарядке. Для поездок на дальние расстояния достаточно заранее спланировать маршрут и отметить точки зарядки. Тем более что количество зарядных станций в Украине стремительно растёт, и уже сейчас ими оснащены большинство популярных направлений. А быстрые зарядки позволяют пополнить запас энергии менее чем за час.

Миф №5: электрокары перегружают энергосистему

Некоторые считают, что массовое использование электромобилей приведёт к перегрузке электросетей. Однако всё наоборот: развитие электромобильности стимулирует модернизацию энергосистем, внедрение «зелёных» технологий и умных решений для распределения нагрузки. А система рекуперативного торможения, которая превращает энергию торможения в электричество, позволяет ещё больше снизить общее потребление.

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