За проезд на красный свет светофора в Украине могут даже забрать права.

Еще в школе детей учат, что нельзя переходить дорогу на красный свет, потом в автошколе водителям рассказывают, что на красный они обязаны стоять и ждать. В то же время, иногда случаются инциденты, когда водители нарушают ПДД на дороге и едут на красный сигнал светофора.

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Первая мысль, которая возникает у водителей при проезде на красный: а какой штраф за движение на красный свет в Украине предусмотрен административным кодексом? Сразу стоит сказать, что в зависимости от ситуации, штраф за проезд на красный сигнал светофора может очень сильно варьироваться.

Штраф за движение на красный свет в Украине 2022

Когда водитель заплатит штраф за движение на красный: Подробности / depositphotos

В КУоАП предусмотренны следующие штрафы за движение на красный свет:

Штраф за проезд на красный свет светофора, согласно статье 122 КУоАП, равен 510 грн.

Штраф за переход по пешеходному переходу на красный свет, согласно статье 127 КУоАП, равен 255 гривнам

Штраф за проезд велосипедиста на запрещающий сигнал светофора, согласно статье 127 КУоАП, равен 340 гривнам

Штраф за движение на красный свет для велосипедистов и пешеходов если они находятся в состоянии алкогольного опьянения, согласно статье 127 КУоАП, составляет 680 грн

Штраф за движение на красный свет для велосипедистов и пешеходов, если данный манёвр привел к ДТП, согласно статье 127 КУоАП, составляет 850 гривен штрафа или общественные работы на срок от 20 до 40 часов

Штраф за проезд ж/д переезда на красный свет, согласно статье 123, КУоАП равен 850 грн. с изъятием ТС или лишение прав на 6-12 мес. с изъятием ТС, или арест на 7-10 суток с изъятием ТС.

Штраф за проезд ж/д переезда на красный свет при перевозке пассажиров, согласно пункту статьи 123 КУоАП - лишение прав на 12-36 мес. с изъятием ТС или арест на 10-15 суток с изъятием ТС.

Когда водитель заплатит штраф за движение на красный: Подробности / depositphotos

Отметим, что раньше, пешеходы, велосипедисты и погонщики животных могли отделаться только устным предупреждением, но после ужесточения штрафов в 2020 году, безнаказанное движение на красный свет стало невозможным.

Штраф за проезд на желтый свет в Украине 2022

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Если мы говорим о желтом сигнале светофора, то тут не все так однозначно, как с красным сигналом. Так, ПДД гласят, что за проезд на желтый свет карается штрафом в размере 425 гривен. В то же время, из этого правила существую исключения.

Когда водитель заплатит штраф за движение на красный: Подробности / depositphotos

По сути, если водитель начал движение на мигающий зеленый, после чего загорелся желтый, то он может затормозить исключительно, используя экстренное торможение на стоп-линии. Иные действия водителя могут создать аварийную ситуацию на дороге.

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В случае, если водитель был остановлен патрульным и ему пытаются выписать штраф, то следует внимательно изучить запись с видеорегистратора и не бояться оперировать правилами дорожного движения в защиту своих прав.

Когда водитель заплатит штраф за движение на красный: Подробности / пдд

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