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Когда водитель заплатит штраф за движение на красный: Подробности
Еще в школе детей учат, что нельзя переходить дорогу на красный свет, потом в автошколе водителям рассказывают, что на красный они обязаны стоять и ждать. В то же время, иногда случаются инциденты, когда водители нарушают ПДД на дороге и едут на красный сигнал светофора.
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Первая мысль, которая возникает у водителей при проезде на красный: а какой штраф за движение на красный свет в Украине предусмотрен административным кодексом? Сразу стоит сказать, что в зависимости от ситуации, штраф за проезд на красный сигнал светофора может очень сильно варьироваться.
Штраф за движение на красный свет в Украине 2022
В КУоАП предусмотренны следующие штрафы за движение на красный свет:
- Штраф за проезд на красный свет светофора, согласно статье 122 КУоАП, равен 510 грн.
- Штраф за переход по пешеходному переходу на красный свет, согласно статье 127 КУоАП, равен 255 гривнам
- Штраф за проезд велосипедиста на запрещающий сигнал светофора, согласно статье 127 КУоАП, равен 340 гривнам
- Штраф за движение на красный свет для велосипедистов и пешеходов если они находятся в состоянии алкогольного опьянения, согласно статье 127 КУоАП, составляет 680 грн
- Штраф за движение на красный свет для велосипедистов и пешеходов, если данный манёвр привел к ДТП, согласно статье 127 КУоАП, составляет 850 гривен штрафа или общественные работы на срок от 20 до 40 часов
- Штраф за проезд ж/д переезда на красный свет, согласно статье 123, КУоАП равен 850 грн. с изъятием ТС или лишение прав на 6-12 мес. с изъятием ТС, или арест на 7-10 суток с изъятием ТС.
- Штраф за проезд ж/д переезда на красный свет при перевозке пассажиров, согласно пункту статьи 123 КУоАП - лишение прав на 12-36 мес. с изъятием ТС или арест на 10-15 суток с изъятием ТС.
Отметим, что раньше, пешеходы, велосипедисты и погонщики животных могли отделаться только устным предупреждением, но после ужесточения штрафов в 2020 году, безнаказанное движение на красный свет стало невозможным.
Штраф за проезд на желтый свет в Украине 2022
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Если мы говорим о желтом сигнале светофора, то тут не все так однозначно, как с красным сигналом. Так, ПДД гласят, что за проезд на желтый свет карается штрафом в размере 425 гривен. В то же время, из этого правила существую исключения.
По сути, если водитель начал движение на мигающий зеленый, после чего загорелся желтый, то он может затормозить исключительно, используя экстренное торможение на стоп-линии. Иные действия водителя могут создать аварийную ситуацию на дороге.
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В случае, если водитель был остановлен патрульным и ему пытаются выписать штраф, то следует внимательно изучить запись с видеорегистратора и не бояться оперировать правилами дорожного движения в защиту своих прав.
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