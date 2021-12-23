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В Германии Bugatti Chiron разогнали до 400 км/ч на автобане: видео
Необычный рекорд решил установить известный немецкий миллионер Радим Пассер, который построил свой бизнес на продаже недвижимости. Для совершения рекордной поездки Радим остановил свой выбор на Bugatti Chiron.
Ранее, в 2015 году, мужчина уже делали нечто похожее, но на предшественнике бренда - Bugatti Veyron. Тогда на автобане под Виттенбергом ему удалось развить скорость 402,5 км/ч. Теперь же миллионер решил повторить свой рекорд, передает Motor1.
Чтобы все прошло максимально гладко и установке рекорда не помешали пробки, заезд решили проводить в 4.50 утра на дороге неподалеку от Виттенберга, где есть огромный прямой участок дороги и никаких ограничений скорости.
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Суперкар смог без особых проблем достичь отметки в 414 км/ч (максималка Chiron - 420 км/ч и она ограничена электронно). Можно с уверенностью сказать, что это самый быстрый заезд на серийном автомобиле по дорогам общественного пользования.
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