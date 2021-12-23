В Германии Bugatti Chiron разогнали до 400 км/ч на автобане: видео

За рулем авто находился не профессиональный гонщик,но это не помешало ему разогнаться до 414 км/ч.

Необычный рекорд решил установить известный немецкий миллионер Радим Пассер, который построил свой бизнес на продаже недвижимости. Для совершения рекордной поездки Радим остановил свой выбор на Bugatti Chiron.

Ранее, в 2015 году, мужчина уже делали нечто похожее, но на предшественнике бренда - Bugatti Veyron. Тогда на автобане под Виттенбергом ему удалось развить скорость 402,5 км/ч. Теперь же миллионер решил повторить свой рекорд, передает Motor1.

Чтобы все прошло максимально гладко и установке рекорда не помешали пробки, заезд решили проводить в 4.50 утра на дороге неподалеку от Виттенберга, где есть огромный прямой участок дороги и никаких ограничений скорости.

Читайте также: Bugatti все: поставлен новый рекорд скорости среди серийных авто

Суперкар смог без особых проблем достичь отметки в 414 км/ч (максималка Chiron - 420 км/ч и она ограничена электронно). Можно с уверенностью сказать, что это самый быстрый заезд на серийном автомобиле по дорогам общественного пользования.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: