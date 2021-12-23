Зачем в Калифорнии водители оставляют авто с открытыми дверьми - видео

Подобный шаг должен помочь в борьбе против злоумышленников.

Автовладельцы решили пойти по самому простому, но опасному пути. / Скриншот/YouTube

Автоворы - проблема которая есть в каждой стране мира. Учитывая, что угон авто это достаточно серьезное преступление, да и с машиной потом может быть много мороки, похитители любят наживаться воруя ценные вещи из салона автомобиля.

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В Калифорнии, владельцы решили бороться с автоворами довольно необычным образом, передает Carscoops.

Одна из местных водителей рассказала, что главная задача подобных действий в том, чтобы злоумышленники увидели, что внутри авто красть попросту нечего и не разбивали стекла и не выламывали двери.

В то же время, представители местной власти отмечают, что последствия от такой практики могут быть достаточно серьезными и взлом на фоне всего будет казаться детскими шалостями.

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Начальник полицейского управления Сан-Франциско (SFPD) Гаррет Тома предупреждает водителей, что подобный способ имеет много подводных камней. Так, злоумышленники попросту могут проникнуть через открытый багажник в салон авто и попытаться угнать незащищенный автомобиль или же добраться до бардачка и выкрасть оттуда какие-то документы.

Подобную ситуацию спровоцировал резкий рост количества краж, который вырос на 32 процента в 2021 году.

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