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В Украине запустили первое аэротакси по маршруту Киев-Одесса - видео
Мы уже ни раз рассказывали о том, что в разных странах по всему миру инициируют запуск аэротакси, которое должно стать альтернативой поездкам на классических видах транспорта.
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Недавно, аэротакси появилось и в Украине. Так, новый вид транспорта соединит юг Украины со столицей. По заверениям производителя, маршрут из Киева до Одессы на инновационном аэротакси занимает всего два часа, сообщили в программе ДжеДаи на телеканале 2+2.
Самая главная особенность нового вида транспорта - его безопасность. Как заверяют разработчики, если у такси откажет один двигатель, то мини-самолет сможет спокойно лететь на втором. Если же оба двигателя выйдут из строя, то у самолета есть парашют на случай самых экстремальных ситуаций.
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Самолет V-24 был полностью собран в Украине и может без дозаправок пролететь около 1300 км (таким образом аэротакси покрывает всю территорию страны). Максимальная скорость 4-х местного самолета при этом составляет 310 км/ч.
В то же время, подобное удовольствие будет стоить достаточно недешево. Так, за полет в две стороны придется отдать от 300 до 400 долларов. Если идея приживется, то организаторы планируют расширять список маршрутов первого украинского аэротакси.
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