В Польше нашли легендарный ГАЗ-21 пикап, который выпускался в Украине

Количество подобных автомобилей, можно буквально пересчитать по пальцам.

В наше время, даже обычный ГАЗ-21 является относительно редким автомобилем, не говоря уже о версиях в кузове универсал, кабриолет и пикап. На днях, одну из редких модификаций ГАЗ 21 нашли в Кракове, Польша.

Об этом сообщили на Drive2.

Drive 2

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Стоит отметить, что подобные авто официально не выпускались на заводе ГАЗ, но такие машины для своих нужд достаточно часто делали авторемонтные предприятия. Такие авто делали в Харькове, Риге, Воронеже и Москве, поэтому есть шанс, что машина, которую нашли в Польше была произведена в Украине.

О самом автомобиле известно немного. По имеющейся информации, авто попало в страну в 80-х из Болгарии. Исходя из внешних элементов декора, авто построили на основе третьего рестайлинга ГАЗ-21, который выпускался с 1962 по 1970 года. Вместо задней части, автомобиль получил грузовую платформу, устеленную деревом.

Drive 2

Под капотом стандартный двигатель 2,4-литра на 75 л. с. Судя по фотографиям найденного автомобиля, он долго стоял заброшенным, поэтому сейчас выглядит не наилучшим образом.

Drive 2

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