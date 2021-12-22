В Киеве продают идеальный 40-летний ВАЗ на красном салоне: цена

Автомобиль был выпущен в 1981 году и с тех пор проехал около 30 тысяч километров.

Время от времени по всей территории СНГ находят "капсулы времени" - автомобили родом из СССР, которые сохранились практически в идеальном состоянии. В объявлении о продаже ВАЗ-2106 продавец говорит о том, что машина находиться в идеальном техническом и визуальном состоянии.

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Данный ВАЗ 2106 был выпущен одним из первых в 1981 году. Под капотом стоит двигатель на 1600 см3. Также довольно примечателен цвет машины - красный рубин (причем данный цвет машина имеет как снаружи, так и внутри). В авто сохранилась заводская сумка с инструментами, сервисная книга, а также инструкция по эксплуатации автомобиля.

olx.ua

На машине даже стоит заводская резина Ми-16 СССР, а также есть документы, поэтому авто можно официально переоформить на нового владельца. Такая машина может стать очень неплохой инвестицией, если учесть что подержанные авто постоянно дорожают.

olx.ua

Стоит учитывать, что сейчас владелец просит за этот автомобиль 8853 доллара, а за те же деньги уже можно купить новую Lada Granta из салона. Недалеко ушли и цены на Renault Sandero, который можно купить в Украине за 10 250 долларов.

olx.ua

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