Что ждет украинский авторынок в 2022 году: мнение экспертов

Прогноз экспертов достаточно позитивный, хоть и не без нюансов.

В Украине ситуация на рынке как подержанных, так и новых авто будет относительно стабильной. / depositphotos

В 2021 году мировой авторынок переживал далеко не лучшие времена. Ограничения из-за коронавируса, дефицит микрочипов и слишком быстрый переход на авто с электродвигателями негативно влияют на "здоровье" мирового автопрома.

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Несмотря на все эти тенденции, украинский авторынок все это время рос и развивался, а вот что ждет автомобилистов в 2022 году попытались спрогнозировать в Украинском институте исследований авторынка.

Эксперты наметили целый ряд основных тенденций:

В Украине будет высокий спрос на личную мобильность, а значит будет продолжаться рост количества автомобилистов в Украине. В то же время, из-за низкой покупательской способности, основной процент продаж будет оставаться за подержанными авто. Учитывая текущие тенденции рынка, новые автомобили подорожают минимум на 5%, а из-за дефицита полупроводников время ожидания нового автомобиля будет в районе 2-6 месяцев. Поддержанные машины могут подорожать в среднем на 20%. Особенно это коснется популярных моделей б/у авто, которые недавно пригнали из Европы. Если же говорить об авто стоимостью до 5 тысяч долларов, то тут цена вряд ли вырастет больше, чем на 5%. Основой рынка подержанных авто (около 60% рынка) будут оставаться автомобили в районе 10 тысяч долларов. Если машины подорожают, то украинцы будут закрывать глаза на состояние автомобиля или же искать более бюджетные варианты. Учитывая увеличенный спрос, на рынке б/у авто может серьезно возрасти количество мошенников, что приведет к еще большей популяризации автоподбора и сервисов по проверки истории авто. При цифре в 100-120 тысяч проданных новых авто, на рынке подержанных машин эксперты ожидают около 1 миллиона сделок. При этом, возможность перепродажи авто "в смартфоне" в обход сервисных центров, может увеличить процент легального переоформления автомобилей. Онлайн-продажи, по предварительной информации, должны составить около 95% от всех авто, которые продаются на рынке в 2022 году. На рынке перепродажи авто все большую силу будут набирать комиссионные площадки европейского/американского типа. А продажу авто будут, в основном, осуществлять юридические лица, а не частники. Дилеры по продаже новых авто будут делать акцент на более качественный сервис, а не на меньшую цену. Если в Украине реально введут техосмотр по европейским нормам, то около 20% всех транспортных средства на украинских дорогах может исчезнуть. Ввод техосмотра, также может обесценить дизельные авто без сажевых фильтров, бензиновые без катализатора и старые советские автомобили. Продолжит расти рынок электромобилей в Украине, но какого-то бума пока ожидать не стоит, ведь для среднестатистического украинского автомобилиста, электрокар это еще слишком дорогое удовольствие.

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