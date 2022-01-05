- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2021
Что ждет украинский авторынок в 2022 году: мнение экспертов
Прогноз экспертов достаточно позитивный, хоть и не без нюансов.
В 2021 году мировой авторынок переживал далеко не лучшие времена. Ограничения из-за коронавируса, дефицит микрочипов и слишком быстрый переход на авто с электродвигателями негативно влияют на "здоровье" мирового автопрома.
Читайте также: Новые авто 2022 года в Украине: ТОП-10 ожидаемых кроссоверов
Несмотря на все эти тенденции, украинский авторынок все это время рос и развивался, а вот что ждет автомобилистов в 2022 году попытались спрогнозировать в Украинском институте исследований авторынка.
Эксперты наметили целый ряд основных тенденций:
- В Украине будет высокий спрос на личную мобильность, а значит будет продолжаться рост количества автомобилистов в Украине. В то же время, из-за низкой покупательской способности, основной процент продаж будет оставаться за подержанными авто.
- Учитывая текущие тенденции рынка, новые автомобили подорожают минимум на 5%, а из-за дефицита полупроводников время ожидания нового автомобиля будет в районе 2-6 месяцев.
- Поддержанные машины могут подорожать в среднем на 20%. Особенно это коснется популярных моделей б/у авто, которые недавно пригнали из Европы. Если же говорить об авто стоимостью до 5 тысяч долларов, то тут цена вряд ли вырастет больше, чем на 5%.
- Основой рынка подержанных авто (около 60% рынка) будут оставаться автомобили в районе 10 тысяч долларов. Если машины подорожают, то украинцы будут закрывать глаза на состояние автомобиля или же искать более бюджетные варианты.
- Учитывая увеличенный спрос, на рынке б/у авто может серьезно возрасти количество мошенников, что приведет к еще большей популяризации автоподбора и сервисов по проверки истории авто.
- При цифре в 100-120 тысяч проданных новых авто, на рынке подержанных машин эксперты ожидают около 1 миллиона сделок. При этом, возможность перепродажи авто "в смартфоне" в обход сервисных центров, может увеличить процент легального переоформления автомобилей.
- Онлайн-продажи, по предварительной информации, должны составить около 95% от всех авто, которые продаются на рынке в 2022 году.
- На рынке перепродажи авто все большую силу будут набирать комиссионные площадки европейского/американского типа. А продажу авто будут, в основном, осуществлять юридические лица, а не частники.
- Дилеры по продаже новых авто будут делать акцент на более качественный сервис, а не на меньшую цену.
- Если в Украине реально введут техосмотр по европейским нормам, то около 20% всех транспортных средства на украинских дорогах может исчезнуть.
- Ввод техосмотра, также может обесценить дизельные авто без сажевых фильтров, бензиновые без катализатора и старые советские автомобили.
- Продолжит расти рынок электромобилей в Украине, но какого-то бума пока ожидать не стоит, ведь для среднестатистического украинского автомобилиста, электрокар это еще слишком дорогое удовольствие.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Новые авто 2022 года в Украине: ТОП-10 ожидаемых кроссоверов
- В Украине стремительно растет количество электромобилей: статистика
- Что будет с ценами на топливо в Украине в 2022 году: мнение экспертов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: