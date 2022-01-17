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В Украине продолжит дорожать топливо: эксперты назвали причину
Сразу после Нового года водители заметили серьезное повышение цен на АЗС. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время, ситуация не только не улучшиться, но и может стать еще хуже.
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Так, после последнего расчета средней цены от Минэкономики, бензин подорожал примерно на 1 гривну, а дизтопливо на 1,34. Первопричиной подорожания стала нефть, которая выросла в 2022 году с $79 до $86 за баррель. Помимо этого, гривна немного потеряла свои позиции, а доллар и евро выросли на 2% и 3,5% соответственно, сообщает enkorr .
В то же время, эксперты из консалтинговой группы “А-95” отмечают, что на данный момент цены на внутреннем топливном рынке еще не достигли экономически обоснованного показателя. Так происходит из-за того, что на рынке все еще есть запасы дешевого бензина и дизеля по старым ценам.
В случае, если мировой рынок топлива продолжит расти, то украинцы могут увидеть новые ценовые рекорды на АЗС уже в ближайшие несколько недель.
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