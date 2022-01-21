Чтобы купить новый Land Cruiser 300, клиенты должны ждать 4 года

Огромное время ожидания, связано с большой популярностью модели

Не так давно у популярной модели Toyota вышел рестайлинг, речь о модели Land Cruiser 300. Учитывая, как долго фанаты модели ждали обновления любимого джипа, ажиотаж на данный автомобиль побил все мыслимые и немыслимые прогнозы.

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Так, Toyota официально заявила, что покупателям придется ждать свои модели LC 300 примерно 4 года. Огромное время ожидания связано с большим спросом на модель, а также дефицитом микрочипов, который испытывает автомобильная промышленность еще с прошлого года.

Стоит отметить, что очередь появилась еще на момент июля 2021 года, когда авто только стало доступным к предзаказу. На момент начала августа, компания получила уже 20 тысяч заявок, причем речь идет о предоплаченных авто.

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Сейчас на выбор покупателя есть две вариации 300-ой модели:

бензиновый V6 на 3,5 литра, который выдает 409 лошадиных сил дизельный V6 на 3,3 литра и 309 сил.

Оба двигателя работают с 10-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом. Автомобиль может иметь как пяти, так и семиместный салон. При этом не уточняется, на какую именно версию внедорожника выстроилась очередь на 4 года вперед.

В Японии цены на этот автомобиль стартуют от 46,5 тысячи долларов.

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