Названа марка авто, которая меньше всего теряет в цене с годами

Некоторые автомобили уже при выезде из автосалона теряют около 25% своей стоимости.

Одним из главных критериев, чтобы автомобиль не дешевел с течением времени, является его надежность. Помимо этого, на данный фактор также влияет дешевая стоимость запчастей и обслуживания автомобиля.

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Согласно опросу нескольких десятков водителей, именно автомобили Lexus были признаны самыми надежными среди всех премиальных брендов. Это помогло марке Lexus завоевать лидерские позиции в премиальном сегменте в ежегодном рейтинге остаточной стоимости автомобилей.

Отметим, что это далеко не первое исследование, в котором эксперты отмечают надежность и долговечность именно марки Lexus. На этот раз своими данными поделились аналитики из агентства JD Power.

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Именно качество и надежность авто этой марки обеспечили им первое место в рейтинге, так как большинство владельцев, не хочет себе премиальный автомобиль, содержание которого обойдется в пару тысяч долларов ежегодно. Помимо этого, на сервисных центрах этого бренда машины обслуживают максимально качественно, поэтому они живут достаточно долго и не доставляют никаких проблем.

Напомним, что в ноябре 2021 года Lexus также занял первое место по надежности согласно данным издания Consumer Reports из США. Отметим, что помимо отличного качества, в этих авто все же есть небольшой недочет. Так, единственное, в чем упрекают Lexus, это в относительно старой системе мультимедиа и прожорливых моторах на некоторых моделях.

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