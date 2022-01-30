Что делать, если поезд уехал без тебя в Украине

Что делать, если пассажир отстал от поезда в Украине, а все вещи остались в вагоне

К сожалению, вещи не всегда получается вернуть в целости и сохранности / depositphotos

Время от времени происходят ситуации, когда человек отстал от поезда или же вышел на нужной остановке, но забыл свои вещи. Несмотря на всю безнадежность ситуации, есть четкий алгоритм действий для пассажира, который попал в такую передрягу.

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Сегодня мы поговорим о том, как вести себя человеку, который отстал от поезда, а также узнаем, что делать людям, у которых вещи остались в поезде. Как показывает практика, такие ситуации не безнадежны и у пассажиров есть очень высокие шансы вернуть свои вещи в целости и сохранности.

Что делать, если пассажир отстал от поезда в Украине

depositphotos

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В служебных документах Укрзализныци сказано, что пассажир, который отстал от поезда должен первым делом обратится к начальнику станции или вокзала. После этого, главный по вокзалу или станции обязан сообщить на следующую станцию по маршруту поезда, где предусмотрена стоянка не меньше 10 минут, чтобы с поезда сняли вещи и документы опоздавшего пассажира.

Как только вещи были сняты, сотрудники станции должны сообщить об этом по телефону начальнику станции, на которой находится пассажир. Пассажиру же должны выдать телеграмму, которая дает ему право бесплатно доехать до следующей станции, на которой находятся его вещи.

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Передача вещей от начальника поезда начальнику станции, а затем начальником станции пассажиру, должна оформляться соответствующим актом с описанием вещей, который может быть составлен в произвольной форме.

После передачи вещей пассажир оформляет новый билет до пункта назначения, который позволяет ему продолжить путь. За новый проездной билет пассажир обязан оплатить соответствующую сумму в кассу.

Что делать, если оставил вещи в поезде в Украине

depositphotos

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Если вы оставили свои вещи в поезде и сошли на другой станции, то нужно немедленно обратиться к начальнику станции или вокзала. Ваши вещи могут снять с поезда на ближайшей станции следования или же на той станции, которую вы укажите как наиболее удобную для вас.

После того, как вещи сняли с поезда, они будут находиться в камере хранения, до тех пор, пока вы эти вещи не заберете. При передаче вещей нужно все внимательно осмотреть, а также проверить акты передачи, в которых все должно совпадать.

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