Не "копейкой" единой: в сети показали автопарк нардепа Дмитрука

Ранее депутат демонстративно приезжал под стены ВР на ВАЗ-2101.

На одном из видео в Stories, нардеп был за рулем одного из самых дорогих внедорожников в Украине / depositphotos

Ради пиара некоторые народные избранники готовы на самые неожиданные поступки, но они забывают, что правда рано или поздно все равно вскроется. Так произошло и с бывшим надепом от "Слуги народа" Артемом Дмитруком.

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Так, реальный автопарк скандального нардепа, который устроил дебош в Одессе, оказался куда обширнее и дороже, чем просто ВАЗ-2101, о чем рассказали журналисты Bihus.info.

В автопарке депутата журналисты нашли Hyundai Santa Fe 3-го поколения, мотоцикл, Volkswagen Transporter, Hyundai Genesis и Mercedes Benz G55. Самыми дорогими экземплярами являются конечно же Гелик и Hyundai Santa Fe. Стоимость первого начинается от 20 тысяч долларов, а второго от 400 000 грн.

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В декларации нардепа ни один из указанных автомобилей не указан. После вопросов журналистов, нардеп неожиданно начал пытаться всем доказать, что на самом деле он не ездит за рулем, а его иногда подвозят друзья.

Позже он все же сознался, что иногда ездит на таких машинах, но их ему дают покататься его друзья.

"А еще потом задекларировал приобретение Hyundai Genesis", — подытожили журналисты.

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