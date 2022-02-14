Когда на украинский рынок выйдет бюджетный электрокар за 7 тысяч евро

Этим автомобилем можно будет управлять без водительского удостоверения.

Уже в ближайшее время, на украинский рынок может выйти один из самых бюджетных электрокаров – Citroen Ami, передает издание Auto-Consulting.

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Пока известно, что машина приехала в Украину для сертификации. При этом сейчас официально нет данных, какие кузова будут доступны в Украине (в Европе на выбор есть грузовой и пассажирский).

Автомобиль даже сложно назвать автомобилем, ведь автопроизводитель планировал, чтобы этой машиной могли управлять молодые люди в возрасте 16+ у которых даже нет прав. Из-за этого максимальная скорость авто составляет 45 км/ч, а мощность силовой установки - 8 л.с.

Внутри машины помещается два человека, а запас хода электромобиля составляет около 80 км. Вес авто составляет всего 485 кг. Когда самый бюджетный электрокар можно будет купить у дилера - не сообщается.

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