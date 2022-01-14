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Chery представила свой самый брутальный внедорожник: подробности

Автомобиль получит расход 1л/100км, а также площадку для дронов на крыше.
 |  Автор: Максим Назарук
Chery представила свой самый брутальный внедорожник: подробности
Автомобиль обещает быть максимально заточенным под бездорожье / Chery

На днях, китайская компания Chery показала новый автомобиль, который они планируют выпускать под именем Jetour. Речь идет о полноценном внедорожнике с приставкой T-X.

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Пока автомобиль является только концептом, но уже в скором времени, должен появиться и серийный вариант. Пока можно видеть, что Jetour T-X будет иметь угловатый кузов с рублеными линиями, который напоминает легендарные G-Class и Defender. Спереди авто имеет квадратные светодиодные фары, массивный бампер, а также светящееся название бренда.

Несмотря на свою суровость и утилитарность, авто имеет достаточно "наворотов". Так, тут есть выдвижные ручки, зеркала заднего вида со встроенными камерами и даже площадка для дрона на крыше.

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Оснащение салона пока остается загадкой, но в компании пообещали, что уже вскоре поделятся новыми подробностями об этой модели. Автомобиль получит рамную конструкцию, а также полный привод и адаптивную подвеску.

О моторах пока ничего неизвестно, но на данной платформе можно выпускать авто как с ДВС, гибридной установкой, электромотором и двигателем на водородном топливе. Вероятнее всего, автомобиль станет подключаемым гибридом, что позволит ему при полном баке и полностью заряженной батареи проезжать около 1000 км при расходе 1л/100км.

depositphotos
depositphotos

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