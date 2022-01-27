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Самые популярные электромобили среди украинцев в 2021 году: рейтинг
Несмотря на то, что популярность электрокаров в Украине растет, количество машин с электродвигателем в нашей стране - относительно небольшое.
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За несколько лет в Украине уже успел сформироваться вторичный рынок электрокаров со своими лидерами.
Первенство по популярности в 2021 году остается у Nissan Leaf, передает Укравтопром.
Всего, в прошлом году, в Украине было зарегистрировано 8872 автомобиля с электромотором из которых часть новых машин составила всего 14% (1 224).
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С января по декабрь 2021 года в Украине зарегистрировали 121 Nissan Leaf. С небольшим отрывом, на втором месте, расположился Audi E-Tron, которых зарегистрировали 117 штук. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz EQC с показателем в 105 регистраций.
Помимо этого, в топ самых популярных электрокаров попали также Porsche Taycan (92 регистрации) и Jaguar I-Pace, которых украинцы купили 69 штук.
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