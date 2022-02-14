"Бодяга" по "космическим" ценам: результаты проверок АЗС в Украине

Ситуация на украинском рынке топлива, остается достаточно печальной.

По сравнению с прошлым месяцем, некачественного топлива стало больше / depositphotos

Недавно эксперты провели очередную проверку топлива, которое можно купить в Украине и результат оказался достаточно неутешительным. Так, около трети топлива, которое продают в Украине - не отвечает государственным стандартам качества.

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Результатами исследования поделились в Институте потребительских экспертиз.

Всего в исследование были отобраны образцы с 16 АЗС: WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, АВИАС, ULTRA, БРСМ-Нафта, Avantage 7, UPG, CHIPO, Brent Oil, МОТТО, КСЕМ и Днепро-Нафта.

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Все результаты были поделены на красную, зеленую и синюю зоны. В красную зону попали сети, топливо которых, не дотягивает до государственных стандартов. В зеленую зону попали АЗС, у которых есть небольшой "запас качества" топлива, а в синюю зону отнесли АЗС, топливо которых с точностью отвечает государственным стандартам в Украине.

Ниже представлены результаты исследования рынка топлива в Украине за февраль 2022 года. При этом эксперты отметили, что в одной и той же сети при проверке АЗС, что на трассе, что в городе, разницы в качестве топлива обнаружено не было.

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