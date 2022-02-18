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В Киеве водитель угрожал пистолетом из-за замечания на дороге: видео
В последнее время ездить по украинским дорогам становится попросту небезопасно. С одной стороны, на дороге полно неадекватных водителей, которые выполняют очень рискованные манёвры.
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С другой стороны, часть из этих водителей, готовы отстаивать свои правонарушения до последнего. На днях в Киеве произошел инцидент с белой Mazda 6. Один из водителей заснял на видеорегистратор странные манёвры "японца" на дороге.
Такое поведение водителя Mazda на дороге вынудило автора посигналить. Казалось бы, на этом конфликт решен и водители разъедутся каждый в свою сторону, но нет. Через несколько километров водитель Mazda догнал автора и пригрозил ему пистолетом через опущенное пассажирское стекло.
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