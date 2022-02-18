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В Киеве водитель угрожал пистолетом из-за замечания на дороге: видео

В последнее время, шанс нарваться на неадеквата на дороге сильно возрос.
 |  Автор: Максим Назарук
В Киеве водитель угрожал пистолетом из-за замечания на дороге: видео
Поведение обоих водителей на дороге кажется достаточно странным / dtp.kiev.ua

В последнее время ездить по украинским дорогам становится попросту небезопасно. С одной стороны, на дороге полно неадекватных водителей, которые выполняют очень рискованные манёвры.

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С другой стороны, часть из этих водителей, готовы отстаивать свои правонарушения до последнего. На днях в Киеве произошел инцидент с белой Mazda 6. Один из водителей заснял на видеорегистратор странные манёвры "японца" на дороге.

Такое поведение водителя Mazda на дороге вынудило автора посигналить. Казалось бы, на этом конфликт решен и водители разъедутся каждый в свою сторону, но нет. Через несколько километров водитель Mazda догнал автора и пригрозил ему пистолетом через опущенное пассажирское стекло.

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