Россия и Беларусь - все: откуда будут поставлять топливо в Украину

Не секрет, что большая часть топлива в Украину поставлялась именно из этих двух стран.

Учитывая нынешнюю ситуацию, для обеспечения украинского рынка топлива нужно ежегодно находить около 30 млн. т нефти из источников, которые никак не связаны с Беларусью и РФ. К такому выводу пришли эксперты аналитики из GMK “Center Ukraine needs other sources of fuel supply”.

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На данный момент из возможных источников эксперты предложили страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты), но подобное переориентирование сразу же скажется на росте цены. Известно, что украинские НПЗ удовлетворяли внутренние потребности страны всего на 46% по бензину и на 14% по дизелю.

Согласно данным BP Statistical Review of World Energy, европейские нефтеперерабатывающие заводы на момент 2020 года были загружены примерно на 72,9%, а это значит, что они могут увеличить ежегодную переработку нефти примерно на 171 млн. т. Для того же, чтобы покрыть потребности Украины, нужно увеличить переработку нефти всего на 1,8 млн тонн в год.

Увеличение перерабатываемого топлива предлагается сделать на польских и литовских НПЗ. В то же время, чтобы удовлетворить потребности Украины в дизельном топливе, европейским странам нужно увеличить нефтепереработку почти на 30 млн тонн.

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