Как происходит изъятие автомобиля на нужды армии в военное время

Практически каждый слышал о том, что его имущество могут забрать на нужды обороны, но мало кто представляет, как именно это происходит.

Просто так забрать машину на блокпосте у водителя не могут / EPA/UPG

Начиная с 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение на 30 суток, в соответствии с указом президента № 64/2022. В условиях военного времени права граждан действительно могут ограничиваться, но стоит ли переживать за свое имущество?

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Забирать имущество, которое находится в частной собственности военному командованию позволяет ст.41 Конституции Украины, ст.353 ГК Украины, ст.8 ЗУ "О правовом режиме военного положения" (далее - Закон 389) и ст.3 ЗУ "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" (далее - Закон 4765), сообщает Liga zakon.

Проанализировав эти документы, можно прийти к выводу, что для отчуждения имущества должно выполняться 4 условия:

Любое изъятие имущества происходит на возмездной основе с последующим или предварительным возмещением стоимости. Бесплатное изъятие касается только имущества, которое и так находится в собственности у государства;

Решение об отчуждении согласно закону может принимать только высшее командование ВСУ или отдельно определенных подразделений, предварительно согласовав это решение с государственной администрацией. Без согласия могут приниматься решения только в местах боевого столкновения.

По факту изъятия имущества оформляется документ, в котором указывается факт изъятия, основания, признаки имущества, а также размер выплаченной компенсации;

Перед отчуждением также должна пройти рыночная оценка имущества, оригинал которой, передают собственнику. Отметим. что размер оценки может быть обжалован в суде.

Даже несмотря на хаос военных действий, все что касается личного имущества граждан подлежит четкому регулированию со стороны закона. Стоит помнить, что у государства нет задачи забрать у граждан их имущество прикрываясь войной.

В то же время, люди должны помнить, что они могут столкнуться с вражескими вооруженными формированиями, которые вряд ли буду апеллировать к каким-то законам или попытаются составить акты. Чтобы избежать потери имущества в таком случае, лучше попросту избегать любых возможных контактов с противником.

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