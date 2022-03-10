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В Киеве увеличилось количество ДТП, в том числе с пострадавшими

Сейчас полиция практически не следит за дорожным движением, из-за чего у некоторых водителей возникают проблемы на дороге.
 |  Автор: Максим Назарук
В Киеве увеличилось количество ДТП, в том числе с пострадавшими
Многие водители позволяют себе отступать от ПДД в условиях абсолютно пустого города / Киев Оперативный

С начала войны России против Украины, количество автомобилей в больших городах резко уменьшилось. Не исключением стал и Киев. Так, в некоторых районах столицы автомобилей было настолько мало, что светофоры на улицах перевели в режим мигающего желтого света.

С одной стороны такие меры помогли разгрузить транспортную магистраль города, а с другой - в городе резко увеличилось количество аварий, о чем сообщили в КГГА. 

Городская администрация призвала водителей придерживаться ПДД, а также скоростного режима и уважать друг друга. В КГГА также напомнили, что машины скорой помощи и машины с гуманитарным грузом необходимо пропускать без очереди. 

В целом же водителей попросили не выезжать в город без острой необходимости, а в случае сигнала воздушной тревоги - немедленно следовать в укрытие.

"В целом город работает в штатном режиме. Коммунальщики обеспечивают Киев теплом, водой, светом и связью. Ночь 10 марта в столице прошла спокойно", - подытожили в КГГА

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