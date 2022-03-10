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В Киеве увеличилось количество ДТП, в том числе с пострадавшими
С начала войны России против Украины, количество автомобилей в больших городах резко уменьшилось. Не исключением стал и Киев. Так, в некоторых районах столицы автомобилей было настолько мало, что светофоры на улицах перевели в режим мигающего желтого света.
С одной стороны такие меры помогли разгрузить транспортную магистраль города, а с другой - в городе резко увеличилось количество аварий, о чем сообщили в КГГА.
Городская администрация призвала водителей придерживаться ПДД, а также скоростного режима и уважать друг друга. В КГГА также напомнили, что машины скорой помощи и машины с гуманитарным грузом необходимо пропускать без очереди.
В целом же водителей попросили не выезжать в город без острой необходимости, а в случае сигнала воздушной тревоги - немедленно следовать в укрытие.
"В целом город работает в штатном режиме. Коммунальщики обеспечивают Киев теплом, водой, светом и связью. Ночь 10 марта в столице прошла спокойно", - подытожили в КГГА
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