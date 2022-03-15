Как будут работать вокзалы во время комендантского часа - Укрзализныця

Ближайшие сутки, столица Украины проведет в режиме жесткой изоляции.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по решению военной администрации, в Киеве будет введен комендантский час с 8 вечера 15 марта и до 7 утра 17 марта. В связи с этим, в Укрзализныце объявили об изменении графика движения пассажирских поездов.

На официальном канале национального ж/д перевозчика в Telegram сообщили, что вход на вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на поезда будет разрешена только тем пассажирам, которые успели попасть на вокзал до комендатского часа, то есть - до 20:00 15 марта.

Помимо этого, посадка на поезда также будет осуществляться для транзитных пассажиров. Выход с вокзала может быть временно ограничен сотрудниками полиции из соображения безопасности для граждан. Пассажиров попросили учитывать эту информацию, при планировании своих поездок.

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