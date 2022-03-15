Укрзализныця национализирует более 15 000 российских вагонов

Похоже, что российскую технику удастся заполучить не только ВСУ, но и железнодорожникам.

Национальный железнодорожный перевозчик Украины Укрзализныця сообщил, что в скором времени собирается национализировать 15 076 российских вагонов, которые находятся на территории Украины.

В Укрзализныце отметили, что они уже запустили процесс национализации более 15 000 вагонов из РФ, которые принадлежат 250 компаниям. На первом этапе в УЗ планируют составить список вагонов, собственником которых являются российские компании.

После этого будет достаточно долгий процесс принятия решений на разных уровнях, но уже сейчас процесс начался и можно с уверенностью сказать, что несколько тысяч российских вагонов очень помогут при послевоенном восстановлении Украины.

В то же время в УЗ отметили, что в РФ сейчас находится 482 украинских вагона.

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