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Люди начали массово возвращаться в Киев: поток авто вырос в 5 раз
В первые недели после начала войны, люди массово выезжали из столицы Украины, так как боялись оказаться под ударом. В это время наблюдались массовые пробки на дорогах в направлении западных регионов Украины и Европы.
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Теперь же ситуация полностью противоположная. Спустя месяц войны и после успешной обороны Киевщины, люди спешат вернуться в Киев. По данным полиции, военных и теробороны, которые проверяют машины на блокпостах, сейчас поток увеличился примерно в 5-6 раз и стоять в очереди на блокпосту нужно несколько часов.
“Нужно дождаться официальной информации, что это безопасно. Тогда можно будет ехать. Сейчас я не считаю, что это безопасно. С девяти часов утра и до шести вечера пробка не уменьшается. Количество автомобилей только увеличивается. Пусть люди себя берегут и не расстраиваются. Домой всегда успеют”, – подчеркнули в полиции.
Напомним, что ранее представители киевской власти также обратились к киевлянам в эвакуации о необходимости еще немного подождать и удержаться от поездок в Киев и область, так как в некоторых районах Киевской области круглосуточный комендантский час, а в некоторых городах еще продолжаются бои.
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