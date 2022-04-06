Зеленский подписал закон о нулевой растаможке: чего ждать водителям

Благодаря отмене части налогов, автомобилисты смогут сэкономить по несколько тысяч долларов.

Недавно в Верховной Раде приняли закон, который позволяет ввозить машины на территорию Украины без уплаты целого ряда налогов и сборов. Теперь же закон подписал президент и уже в ближайшее время украинский авторынок ждут серьезные изменения.

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Закон начнет действовать уже в ближайшее время, после того, как его опубликуют в Урядовом Курьере. Отметим, что закон №7190П, предусматривает отмену акциза и НДС на все товары из-за границы, куда входят и автомобили.

Данный закон разрешает ввозить в Украину автомобили для личного пользования как новые так и бывшие в употреблении и не платить при этом налоги в казну. В то же время, определенные расходы остаются, а именно:

сертификация; платеж в Пенсионный фонд; оплата номерного знака и регистрации авто.

Льготы при растаможке распространяются на следующие автомобили:

автомобили легковые;

кузова к ним;

прицепы и полуприцепы;

мотоциклы;

транспортные средства предназначенные для перевозки 10 человек и более;

транспортные средства для перевозки грузов.

При этом есть определенные ограничения при ввозе авто, а именно экологический стандарт "Евро-2" для легковушек и "Евро-5" для автобусов и грузовиков. После отмены военного положения налоги снова вернут, но доплачивать за машины, которые ввезли во время льготного периода, уже будет не нужно.

Ниже можно посмотреть расчет от компании Autoria, который наглядно показывает насколько подешевеют некоторые авто, если за их растаможку не нужно будет платить.

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