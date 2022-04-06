Украина может получить танки НАТО при содействии США: что известно

Уже в ближайшее время Украине могут передать несколько десятков танков от стран блока НАТО.

Впервые эти танки приняли на вооружение еще в 1974 году / Wikipedia

Союзники поставляют Украине самое разное вооружение и всячески помогают в войне с Россией. В то же время, самой серьезной техникой, которую получала Украина до недавнего времени, были комплексы С-300 от Словакии.

Теперь же есть шанс получения Украиной танков от стран Варшавского договора. Согласно информации журналиста CNN Джима Шутто, в этом процессе не обойдется без США.

"Срочно: ожидается, что США помогут облегчить переброску танков союзников по НАТО в Украину, по словам высокопоставленных американских чиновников. Мне сказали, что это будут танки Т-72 советских времен, опыт эксплуатации которых имеют украинские военные и которые будут доставлены «в течение нескольких дней, а не недель", - отметил журналист.

Стоит учитывать, что сам по себе Т-72 это морально устаревший танк, но в случае, если украинские заводы поставят на эту технику новую броню и электронику, то эти боевые машины станут отличными помощниками для ВСУ, чтобы прогнать оккупантов с украинской земли.

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