Правительство выпустит на рынок более 100 тысяч тонн топлива

Помимо этого у самих поставщиков есть еще серьезные объемы законтрактованного топлива в Европе.

Сегодня найти топливо на заправках - настоящий квест / EPA/UPG

В последние недели, в Украине одной из самых обсуждаемых является проблема дефицита топлива. Проблема достигла таких масштабов, что лично президент попросил правительство в первую очередь заняться ее решением.

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Спустя несколько дней, первая вице-премьерка и Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о том, что правительство нашло выход из сложившейся ситуации. По словам чиновницы, на первое время у операторов еще хватит запасов.

В более долгосрочной перспективе в правительстве перенаправят около 100 тысяч тонн топлива на покрытие дефицита.

"Ми согласовали ряд правительственных решений, которые дают возможность направить имеющиеся в стране объемы - это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля - на рынок, что должно уменьшить дефицит", - заявила Свириденко.

Также чиновница напомнила, что операторы рынка уже законтрактовали определенные объемы топлива в Европе.

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