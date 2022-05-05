Украинские водители массово переходят на газ

Из-за отсутствия госрегулирования цен на газ, его закупают в достатке, а заправляться им можно без каких либо ограничений.

Согласно недавним статистическим данным, розничная продажа автогаза на некоторых АЗС в мае выросла на 70-80%, о чем заявляют сами операторы. Такой рост наблюдается на фоне первой половины апреля, когда в приоритете был бензин и дизель.

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Объясняется такой резкий рост спроса тем, что водители не выбирают между газом или бензином, а попросту заправляются тем топливом, которое есть в доступности на конкретной АЗС. Из позитивных моментов, операторы также отмечают отсутствие госрегулирования, что приводит к свободному ценообразованию и позволяет закупать автогаз без страха "прогореть".

Несмотря на, в целом, позитивную ситуацию, операторы газовых АЗС отмечают, что пока они работают "с колес", то есть, привезенное топливо практически сразу продают. Те же ресурсы, которые попадают на промежуточные станции хранения долго там не задерживаются. К примеру, у одной из сетей АЗС сейчас есть автогаз в наличии на 75 из 220 станций сети.

Отметим, что по предварительным оценкам экспертов, проблемы с поставкой топлива будут продолжаться в Украине в течении всего мая.

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