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Бусы вместо кросоверов: чем интересуются украинцы в военное время
Война в Украине наложила серьезный отпечаток на все сферы жизни украинцев и покупка автомобилей не стала исключением. Так, согласно статистике с одного из сайтов по продаже авто, можно заметить резкую смену машин-лидеров, которыми интересуются украинцы.
Второй месяц войны показал, что украинский рынок Б/У авто постепенно возвращается на круги своя и в топе машин, которые хотят купить украинцы уже появились популярные до войны Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Skoda Octavia.
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В то же время, говорить о полноценном возвращении рейтинга в "мирное" русло пока рано, так как в топе пока держаться бусики по типу Mercedes-Benz Vito и Volkswagen Transporter. То есть, пока у украинцев основной запрос идет на практичные авто, которые можно использовать как для простых поездок, так и для эвакуации или доставки грузов.
Список автомобилей, которыми интересуются украинцы пополнился и моделями премиум-сегмента, такими как BMW X5, Toyota LC Prado, Mercedes-Benz GLE-Class и Volkswagen Touareg, но стоит понимать, что интерес к этим моделям, еще не означает повышенные продажи данных моделей.
Если говорить о самых популярных машинах на данный момент в Украине, то список выглядит так:
- Mercedes-Benz Vito Цена: от $4700, средняя $10500
- Volkswagen Passat Цена: от $3800, средняя $10500
- Volkswagen Golf Цена: от $3700, средняя $6500
- Skoda Octavia Цена: от $3700, средняя $7200
- Toyota Land Cruiser Prado Цена: от $12500, средняя $17000
- Renault Scenic Цена: от $3800, средняя $6000
- Mercedes-Benz GLE-Class Цена: от $33000, средняя $45000
- Renault Megane Цена: от $3500, средняя $6500
- Opel Zafira Цена: от $3900, средняя $6400
- Toyota RAV4 Цена: от — $7200, средняя $19600
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