Бусы вместо кросоверов: чем интересуются украинцы в военное время

В период военного времени, среди украинцев стали более популярными практичные автомобили.

В условиях военного времени, нужно чтобы один автомобиль подходил под максимальное количество задач / скриншот

Война в Украине наложила серьезный отпечаток на все сферы жизни украинцев и покупка автомобилей не стала исключением. Так, согласно статистике с одного из сайтов по продаже авто, можно заметить резкую смену машин-лидеров, которыми интересуются украинцы.

Второй месяц войны показал, что украинский рынок Б/У авто постепенно возвращается на круги своя и в топе машин, которые хотят купить украинцы уже появились популярные до войны Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Skoda Octavia.

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В то же время, говорить о полноценном возвращении рейтинга в "мирное" русло пока рано, так как в топе пока держаться бусики по типу Mercedes-Benz Vito и Volkswagen Transporter. То есть, пока у украинцев основной запрос идет на практичные авто, которые можно использовать как для простых поездок, так и для эвакуации или доставки грузов.

Список автомобилей, которыми интересуются украинцы пополнился и моделями премиум-сегмента, такими как BMW X5, Toyota LC Prado, Mercedes-Benz GLE-Class и Volkswagen Touareg, но стоит понимать, что интерес к этим моделям, еще не означает повышенные продажи данных моделей.

Если говорить о самых популярных машинах на данный момент в Украине, то список выглядит так:

Mercedes-Benz Vito Цена: от $4700, средняя $10500 Volkswagen Passat Цена: от $3800, средняя $10500 Volkswagen Golf Цена: от $3700, средняя $6500 Skoda Octavia Цена: от $3700, средняя $7200 Toyota Land Cruiser Prado Цена: от $12500, средняя $17000 Renault Scenic Цена: от $3800, средняя $6000 Mercedes-Benz GLE-Class Цена: от $33000, средняя $45000 Renault Megane Цена: от $3500, средняя $6500 Opel Zafira Цена: от $3900, средняя $6400 Toyota RAV4 Цена: от — $7200, средняя $19600

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