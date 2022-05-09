Бензин и дизель начали продавать по 60 грн/литр - что известно

Рынок топлива в Украине продолжает серьезно штормить.

Кое-где, топливо можно купить без очередей и ограничений / скриншот

За последнюю неделю украинский рынок топлива немного преобразился и на фоне тотального дефицита топлива сформировалось несколько категорий АЗС. Так, кто-то не стесняясь завышает цены на бензин несмотря на госрегулирование. Кто-то продает бензин "по-тихому", есть же и те, кто придерживаются правил, но на таких АЗС, бензина попросту нет.

О том, что сейчас происходит на топливном рынке Украины рассказал Сергей Куюн.

Читайте также: Правительство выпустит на рынок более 100 тысяч тонн топлива

Первую категорию АЗС можно охарактеризовать, как "Прямые", ведь они не стесняясь продают бензин и дизель по реальным рыночным ценам в 50-60 грн/литр, несмотря на установленные ограничения цены от Минэкономразвития.

Вторую категорию заправок можно охарактеризовать, как "Хитрецов", ведь они маскируют торговлю по завышенным ценам самыми разными способами. К примеру, на табло высвечивают нули, а на кассе предлагают купить бензин через программу лояльности или талоны. Итого литр топлива обходится примерно в 50-60 грн.

Ну и третья категория АЗС, это "Законопослушные". Как правило, эти сети и станции придерживаются введенных государством ограничений относительно цены на топливо, но при этом, на самих заправках бензин практически не найти, ведь его разметают в первые минуты, после подъезда бензовоза.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: