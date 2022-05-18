АЗС назвали предварительные цены на топливо без госрегулирования

Дизтопливо будет на 5-10 гривен дороже, чем бензин.

На днях правительство Украины в лице Кабмина отменило государственное регулирование цен. Этот шаг немного развязал руки операторам АЗС, которые теперь могут закупать топливо и продавать его в Украине ориентируясь на рыночные цены, а не условные рамки от государства.

Читайте также: В Украине появятся спецкоридоры для ввоза топлива - Шмыгаль

Судя по первым контрактам, которые уже подписали некоторые операторы АЗС, резкого скачка цен на топливо в Украине все же не будет. Согласно данным телеграм-канала "Всевидящее око", национальные операторы АЗС в Украине планируют продавать 95 бензин и дизель на уровне 50-60 гривен за литр.

Ниже приведена таблица примерных цен, по которым операторы АЗС готовы продавать новое топливо,закупленное без государственного регулирования цен:

скриншот

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: