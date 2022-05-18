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АЗС назвали предварительные цены на топливо без госрегулирования
На днях правительство Украины в лице Кабмина отменило государственное регулирование цен. Этот шаг немного развязал руки операторам АЗС, которые теперь могут закупать топливо и продавать его в Украине ориентируясь на рыночные цены, а не условные рамки от государства.
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Судя по первым контрактам, которые уже подписали некоторые операторы АЗС, резкого скачка цен на топливо в Украине все же не будет. Согласно данным телеграм-канала "Всевидящее око", национальные операторы АЗС в Украине планируют продавать 95 бензин и дизель на уровне 50-60 гривен за литр.
Ниже приведена таблица примерных цен, по которым операторы АЗС готовы продавать новое топливо,закупленное без государственного регулирования цен:
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