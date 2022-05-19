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Польша направит в Украину 25 тысяч тонн топлива
В Польше заговорили о том, что они готовы поделиться своими запасами бензина и направить в Украину 25 тысяч тонн топлива из своих запасов. В то же время, этого вряд ли хватит, чтобы покрыть даже месячную норму потребления топлива со стороны Украины.
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О готовности Польши прийти на помощь Украине сообщила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.
По предварительной информации, топливо от Польши смогут доставить в Украину уже в начале следующей недели. Помимо этого, появилась информация, что сейчас стороны делают все возможное для увеличения пропускной способности польско-украинской границы.
Отметим, что помимо налаживания новых логистических цепочек для поставок топлива, в Кабмине также приняли решение о необходимости частично отказаться от госрегулирования цен на топливо. В Минэкономики также озвучили прогноз, согласно которому в Украине за май потребление дизеля будет на уровне 300 тыс. тонн, а бензина на уровне 120 тыс. тонн.
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