Польша направит в Украину 25 тысяч тонн топлива

Наши соседи готовы оказать Украине посильную поддержку в борьбе с дефицитом топлива.

Топливо в Украину смогут доставить уже в начале следующей недели / EPA/UPG

В Польше заговорили о том, что они готовы поделиться своими запасами бензина и направить в Украину 25 тысяч тонн топлива из своих запасов. В то же время, этого вряд ли хватит, чтобы покрыть даже месячную норму потребления топлива со стороны Украины.

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О готовности Польши прийти на помощь Украине сообщила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.

По предварительной информации, топливо от Польши смогут доставить в Украину уже в начале следующей недели. Помимо этого, появилась информация, что сейчас стороны делают все возможное для увеличения пропускной способности польско-украинской границы.

Отметим, что помимо налаживания новых логистических цепочек для поставок топлива, в Кабмине также приняли решение о необходимости частично отказаться от госрегулирования цен на топливо. В Минэкономики также озвучили прогноз, согласно которому в Украине за май потребление дизеля будет на уровне 300 тыс. тонн, а бензина на уровне 120 тыс. тонн.

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