Газ на авто в Украине во время войны - а есть ли смысл?

В условиях военного положения и значительного подорожания автогаза, целесообразность установки ГБО на авто сводиться почти что к нулю.

До войны, в Украине автомобили с ГБО пользовались большой популярностью, но теперь, даже ярые сторонники газа лишний раз задумываются, а есть ли смысл установки ГБО на свой новый автомобиль?

Читайте также: Суды в Украине начали штрафовать водителей за незаконное ГБО

С точки зрения экономической целесообразности, несколько недель ситуация была такой, что газ стоил дороже бензина (40 грн за литр газа, против 33 грн за литр бензина), но все очень быстро вернулось на круги своя, когда в правительстве отменили госрегулирование.

В условиях войны и дефицита топлива в пользу газа появился и еще один аргумент - его наличие. За счет этого водители с ГБО имеют больше возможностей для заправки, ведь могут переключаться между разными видами топлива.

Несмотря на все плюсы, целесообразность перехода на ГБО пока остается достаточно спорной, отмечает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн:

"Раньше мотивацией установки ГБО была экономия, так как сжиженый газ стоил в два раза дешевле, чем бензин. Сейчас он стоит как бензин и фактически он дешевле бензина на 20%, но ми понимаем, что данная установка использует его больше и сегодня цена за энергестическую единицу, что на газу, что на бензине одинакова. В данном случае, выигрыш будет только в том, что это более доступный и более благополучный ресурс в плане поставок".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: