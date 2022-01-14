Суды в Украине начали штрафовать водителей за незаконное ГБО

Ни для кого не секрет, что после установки газобаллонного оборудования, нужно его вписать в техпаспорт. К сожалению, многие водители не выполняют эту норму закона.

ГБО в Украине ставят практически на все автомобили вне зависимости от объема и типа двигателя. К сожалению, многие водители не знают, что за не вписанное в техпаспорт газобаллонное оборудование можно получить штраф.

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Как раз на такой штраф нарвался водитель из Хмельницкой области, о чем сообщили в пресс-службе Полонского районного суда Хмельницкой области.

Так, владелец автомобиля не отрицал факт того, что он переоборудовал автомобиль, но при этом не согласовал это переоборудование с сервисным центром МВД. В суде отклонили иск местного жителя, который хотел оспорить решение полицейски о привлечении его к ответственности.

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Владелец посчитал, что имеет право оспорить решение полиции, так как правоохранители не разъяснили ему законные права и не провели осмотр автомобиля надлежащим образом с привлечением свидетелей.

Также водитель подчеркнул, что он не проводил переоборудование автомобиля и сейчас не пользуется установленной в авто системой ГБО. В указанном случае собственник не возражает, что на транспортном средстве установлено ГБО, а в техпаспорте нет отметок об этом. Поэтому в суде решили, что действия сотрудника полиции по привлечению к административной ответственности были правомерными.

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