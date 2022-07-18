Цена топлива в Украине стремительно падает - меньше 40 грн/литр

Пока о таком значительном падении можно говорить только в контексте оптовых закупок.

Эксперты прогнозируют дальнейшее падение цен на топливо еще на несколько гривен за литр / СБУ

В эту пятницу, 15 июля средняя цена на оптовые закупки топлива была на уровне 46 грн/л, что на 2 грн/л ниже от цен прошлой пятницы. Если говорить о дизельном топливе, то оно в оптовых закупках подешевело на 1,75 грн/литр.

Соответствующими данными мониторинга поделились в Консалтинговой группе "А-95".

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На момент 15 июля топливо продавалось за 44-47 грн/л. Трейдеры отмечают, что со стороны юга чувствуется нехватка высокооктанового топлива, а вот с запада А-95 поставляется достаточно регулярно. Топливо с мини-НПЗ сейчас продается в среднем по 37 грн/л, а это на 20% дешевле, чем заводское топливо.

Если говорить о дизеле, то в оптовых закупках цена была на уровне 42-51 грн/л, а это ниже цен от 8 июля на 1-2 грн/л. На мини-НПЗ цены дизельного топлива, как всегда, немного ниже - 40 грн/л. Уже на этой неделе эксперты прогнозируют удешевление дизельного топлива еще на несколько гривен за литр.

Напомним, что ситуация с топливом постепенно улучшается по всей стране. Так, несколько недель назад на многих АЗС было большое удешевление топлива.