Самые популярные машины в TikTok - рейтинг

Самыми популярными авто в TikTok стали отнюдь не суперкары.

Социальная сеть TikTok достаточно быстро набрала популярность и стала одной из самых популярных в мире. Не обошла данная соцсеть и автомобильную тему.

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В TikTok можно найти как клипы с самыми быстрыми и самыми красивыми авто в мире, так и достаточно интересные челенджи. В то же время, многих мучает вопрос какие автомобили самые популярные в TikTok.

Самые популярные автомобили в TikTok

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Ford Maverick – 10,9 миллиарда просмотров

Как ни странно, но самым просматриваемым автомобилем самой популярной соцсети стал вовсе не суперкар. При этом под именем Ford Maverick существует сразу две машины. Первый — это классический небольшой компактный автомобиль из 1970-х. При этом недавно у компании Ford появился новый пикап, который также называют Maverick.

Ford Mustang – 10,7 миллиарда просмотров

Второе место также досталось модели марки Ford, которая, стоит сказать, имела несколько вариантов исполнения за последние десятилетия, от первого Mustang, который вышел больше 60 лет назад, до новинки последних лет Ford Mustang Mach-E.

Toyota Supra – 9,4 миллиарда просмотров

Третье место по популярности в TikTok занимает Toyota Supra, которой на данный момент существует уже две генерации.

Рейтинг самых популярных автопроизводителей выглядит немного по другому:

BMW – 49,2 миллиарда просмотров;

просмотров; Mercedes-Benz – 27,1 миллиарда просмотров;

просмотров; Audi & Honda – 20,4 миллиарда просмотров.

Напомним, что раньше мы рассказывали о худших машинах из СССР по версии канадских автоэкспертов.